Promi-Herberge: Thomas Böttcher kümmert sich um stachlige Untermieter

Dresden - Überall rascheln Igel durch Laub und Hecken - auf der Suche nach einem Winterquartier. Auch durch den Garten von Schauspieler und Comedian Thomas Böttcher (59) in Döbeln trippeln die zunehmend bedrohten Stachelhäuter - und können in seiner Promi-Herberge überwintern.

Thomas Böttcher platziert das Igelhaus aus Holz an einem geschützten Platz. © privat

Vor vier Jahren baute Böttcher sein erstes Igelhaus - "aus einer alten Dunstabzugshaube. Damals war eine Igelmutter mit fünf Kindern bei uns", erinnert sich Böttcher. "Sie hatten sich unter der Ladestation des Rasenmähroboters einquartiert - also direkt beim Feind."

Denn viele Braunbauchigel kommen durch Mähroboter ums Leben. Allein bei der Igelhilfe Radebeul wurden 2023 fast 1300 verletzte und geschwächte Tiere abgegeben, in diesem Jahr wurde bereits Igel Nr. 1325 zur Visite vorgestellt.

"Meine Frau Nancy hat dafür gesorgt, dass der Mähroboter sofort ausrangiert wurde. Außerdem füttern wir Igel in der nahrungsarmen Zeit. In diesem Jahr sind wieder zwei Igel bei uns unterwegs. Wir haben ihnen ein Holzhaus an einer geschützten Stelle aufgestellt."

Eine Bezugsgarantie gibt es nicht - "aber gefuttert wird schon fleißig", freut sich Böttcher. Und gibt auf seinen Social-Media-Kanälen Tipps zum richtigen Futter: "Getreidefreies Katzenfutter ohne Gelee und Soße, Insekten, ungewürztes, gekochtes Fleisch, Rührei und Wasser. Auf keinen Fall Milch."