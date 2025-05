Promi-Paar in sächsischem Örtchen: "Ranken sich immer noch sagenumwobene Geschichten um uns"

Von Lutz Brose

Torgau - In Graditz, dem Ortsteil von Torgau im Landkreis Nordsachsen, in dem fast genauso viele Pferde wie Einwohner leben, geht es meist beschaulich zu. Doch wenn das Hauptgestüt zu Veranstaltungen lädt, strömen Pferdeliebhaber aus nah und fern in das Dorf.