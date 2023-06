Promiauflauf bei Beyoncé-Konzert: Diese Stars gönnten sich die Mega-Show in Hamburg

Hamburg - Pünktlich zur Sommersonnenwende füllte Mega-Star Beyoncé (41) am Mittwochabend die Ränge des Volksparkstadions. 50.000 Fans sammelten sich bei 30 Grad in der eigentlichen Heimat des Hamburger SV , um "Queen B" bei ihrer glamourösen Show zuzujubeln. Auch die Hamburger Prominenz ließ sich das Konzert natürlich nicht entgehen.

Weltstar Beyoncé (41) auf der Bühne in Cardiff bei ihrer "Renaissance World Tour". Am Mittwoch spielte sie eines ihrer 47 Konzerte im Hamburger Volksparkstadion. © IMAGO / Cover-Images

Mit den Worten "I love you, Hamburg" trat die US-amerikanische R&B- und Pop-Sängerin am gestrigen Abend auf die monströse Bühne im Volksparkstadion und eröffnete ihre nun zweite Deutschland-Show von insgesamt 57 Konzerten im Rahmen ihrer aktuellen Welttournee mit dem Song "Dangerously in Love".

Insgesamt drei Konzerte spielt der 41-jährige Mega-Star in Deutschland. Neben Köln und Hamburg steht als letzter Stop am kommenden Samstag noch Frankfurt am Main auf dem Plan.

Mit perfekt sitzenden Tönen, einem glamourösen Bühnenprogramm und spektakulären Tanzeinlagen performte "Queen B" ganze 36 Songs und sorgte beim Publikum für Jubelrufe und Gänsehaut-Momente.

Unter ihren Fans waren auf den HSV-Rängen auch einige VIPs der deutschen und Hamburger Prominenz-Szene zu sichten. Unter anderem Model Toni Garrn (30). Die gebürtige Hamburgerin und Wahl-New-Yorkerin postet einige Storys zu ihrem Konzertbesuch auf Instagram und bekannte sich als riesiger Beyoncé-Fan. "Ja, erkläre mich für besessen", schrieb sie zu einem Video, mit dem sie die Atmosphäre des Stadions auffing.

Das Model schien gemeinsam mit einer Freundin das Konzert besucht zu haben. Ob sie dafür extra den weiten Weg über den großen Teich auf sich genommen hatte? Doch nicht nur sie durfte sich den spektakulären Auftritt gönnen.