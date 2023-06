Beyoncé unterbricht Mega-Konzert in Köln: Plötzlich enthüllt sie Baby-Geschlecht

Weltstar Beyoncé hat ihren Auftritt in Köln kurzzeitig für eine Baby-Ankündigung unterbrochen. Ein Fan im Publikum hatte sie dazu aufgefordert.

Von Nicole Reich

Köln – Weltstar Beyoncé (41) toppt mit ihrer "Renaissance World Tour" zurzeit sämtliche Superlative. Bei ihrem Mega-Konzert in Köln am gestrigen Donnerstagabend ist jedoch etwas passiert, was den 42.000 Zuschauern vor Ort und auch der Sängerin selbst noch besonders lange im Gedächtnis bleiben dürfte.

Die "Renaissance World Tour" ist Beyoncés erste Solotournee seit knapp sieben Jahren. (Archivfoto) © Larry W. Smith/EPA/dpa Mitten im Programm unterbrach Beyoncé ihren Auftritt plötzlich aus einem besonderen Anlass. In der ersten Reihe hatte ein Fan ein Plakat mit einer ungewöhnlichen Forderung in die Höhe gehalten: "Do my gender reveal" (zu Deutsch: Enthülle das Geschlecht meines Babys). Tatsächlich zögerte die vielfache Grammy-Gewinnerin, die selbst drei Kinder mit ihrem Ehemann Jay-Z (53) hat, nicht lange, als ein Tänzer ihr den geschlossenen Umschlag der Bittstellerin überreichte. Vor aller Augen und live auf einer XXL-Leinwand im Müngersdorfer RheinEnergie-Stadion übertragen, entdeckte Beyoncé den kleinen Zettel im Inneren und verkündete mit einem glücklichen Lächeln, was darauf geschrieben stand: "Girl" ("Mädchen"). Promis & Stars Hans Zimmer bittet Freundin auf Bühne, dann wird es richtig rührend! "Congratulations! Congratulations, beautiful" (Herzlichen Glückwunsch, meine Schöne), gratulierte die "Run the World (Girls)"-Sängerin der werdenden Mutter im Zuschauerbereich, während das gesamte Stadion in Jubel ausbrach. Sogar Beyoncés Tochter Blue Ivy (11), die sich zu diesem Zeitpunkt als Teil der Tanzcrew mit auf der Bühne befand, applaudierte euphorisch.

Beyoncé verzaubert mit Gender-Reveal-Aktion Zehntausende in Köln