Promis läuten Oster-Saison mit "supersüßer" Aktion ein: "Man muss seine Berühmtheit auch nutzen"

Hamburg - In gleich zwei großen Hamburger Einkaufszentren wurde am Mittwoch und Donnerstag offiziell die Oster-Saison eingeläutet – und das traditionell mit prominenter Unterstützung. Während Schauspielerin Mirja du Mont (50) im Elbe Einkaufszentrum mit einem goldenen Hasenmobil für Aufsehen sorgte, zog Entertainer Julian F. M. Stoeckel (38) in der Europa Passage alle Blicke auf sich. Doch im Mittelpunkt steht auch in diesem Jahr vor allem eines: der gute Zweck.

Mirja du Mont (50) fuhr am Mittwoch mit dem Hasenmobil im Elbe Einkaufszentrum vor. © Stephan Wallocha

Herzstück der Aktion sind auch 2026 wieder 5000 Lindt-Goldhasen, die gegen Spenden abgegeben werden – darunter erstmals die Sonderedition "Goldhase mit Herz". Der Erlös kommt unter anderem Kinder und Jugendprojekten der "Budnianer Hilfe" sowie dem Verein "Hörer helfen Kindern" von Radio Hamburg zugute.

"Uns liegt die Zukunft Hamburgs und die Kinder unserer Stadt am Herzen. Mit unseren Partnern setzen wir ein starkes Zeichen für Zusammenhalt und soziale Verantwortung", so Julia Wöhlke von der "Budnianer Hilfe" am Donnerstag.

Auch Mirja du Mont unterstütze die Aktion "sehr gerne", wie sie am Mittwoch betonte: "Dass wir hier mit Schokohasen Gutes tun können, um gemeinsam Kinder- und Jugendprojekte zu unterstützen, ist einfach supersüß!"

Auch Reality-Star Julian F. M. Stoeckel unterstützt die Charity-Aktion rund um die Lindt-Goldhasen bereits seit vielen Jahren und reist dafür jedes Mal extra aus Berlin an.

"Meine Entdeckerin Witta Pohl hat immer gesagt: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also muss man seine Berühmtheit und seinen Status dafür nutzen, um auf Missstände aufmerksam zu machen. Und da kann ich mal einen kleinen Beitrag meiner Person dazu leisten."

Neben dem Reality-Star waren am Donnerstag auch zahlreiche langjährige Unterstützer der Budnianer Hilfe in der Europa Passage anwesend, darunter Sandra Quadflieg, DJ Kai Schwarz und Tetje Mierendorf.