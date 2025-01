Promis wegen L.A.-Bränden unter Schock: The Weeknd verschiebt Album, Beyoncé macht Mega-Spende

The Weeknd (34) zeigt sich bestürzt. © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Bereits am Montag wurde verkündet, dass die Oscar-Nominierung, die aufgrund der Feuer schon einmal vertagt werden musste, erneut verschoben - dieses Mal auf den 17. Januar - wird. Auch die Critics Choice Awards wurden an ein neues Datum verlegt, Meghan Markles (43) Netflix-Show "With love, Meghan" feiert später als geplant Premiere.

Nun verkündete der R&B-Künstler The Weeknd (34) auf Instagram, dass er sein Konzert in Pasadena (im L.A. County) am 31. Januar absagen wird. Dieses hätte am 25. Januar stattgefunden. Der Grund: "Aus Respekt und Sorge um die Menschen im County Los Angeles."

Doch nicht nur das. Außerdem erklärte er, dass sein Album, das ursprünglich am 24. Januar veröffentlicht werden sollte, erst am 31. Januar erscheinen wird.

"Mein Fokus liegt nach wie vor auf der Unterstützung des Wiederaufbaus dieser Gemeinden und der Hilfe für die unglaublichen Menschen, die dort alles neu machen müssen", so Abel Makkonen Tesfaye, wie der "Blinding Lights"-Sänger bürgerlich heißt.