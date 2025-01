Todesflammen in LA! Meghan Markle fällt schwere Entscheidung

Los Angeles (USA) - Für Meghan Markle (43) sollte 2025 nach turbulenten Jahren eine Art Neuanfang werden. Mit ihrer eigenen Lifestyle-Serie wollte sie wieder auf Netflix durchstarten. Doch die schrecklichen Flammen in Los Angeles machen der Herzogin von Sussex einen Strich durch die Rechnung.

Auslöser für die Verschiebung sei die "anhaltende Verwüstung durch die Waldbrände in Los Angeles". Auch Meghan selbst äußerte sich in einem emotionalen Statement zu ihrer Show.

Man habe die Premiere von "With love, Meghan" auf Wunsch der ehemaligen Schauspielerin "mit voller Unterstützung" verschoben. Nun sollen die insgesamt acht Folgen ab dem 4. März zu sehen sein werden.

Denn eigentlich sollte die Sendung bereits in zwei Tagen, am 15. Januar, Premiere auf Netflix feiern. Doch wie der Streaming-Gigant mitteilte, wird der Start der Serie verschoben!

In "With love, Meghan" wollte die Frau von Prinz Harry (40) das "Genre der Lifestyle-Sendung neu erfinden" und "praktische Alltagsanleitungen mit offenen Gesprächen mit Freunden, neuen und alten, verbinden". Doch daraus wird erst einmal nichts ...

Markle (r.) sprach vor Ort mit Pasadenas Bürgermeister Victor Gordo (M.). © dpa/FR171736 AP | Ethan Swope

"Ich bin meinen Partnern bei Netflix dankbar, dass sie mich bei der Verzögerung des Starts unterstützt haben", ließ die Herzogin mitteilen.

Man müsse sich derzeit "auf die Bedürfnisse derjenigen konzentrieren, die von den Waldbränden in meinem Heimatstaat Kalifornien betroffen sind", erklärte die 43-Jährige.

Meghan und ihr Mann Harry sind zwar selbst nicht direkt von dem Flammeninferno, das in Los Angeles und Umgebung wütet, betroffen - kennen durch ihr Leben in Kalifornien und ihre engen Freundschaften mit zahlreichen Hollywood-Stars aber viele Menschen, die in den vergangenen Tagen ihr Zuhause verloren haben.

Die (Ex-)Royals machten sich vor Ort selbst ein Bild von der Katastrophe und verteilten Lebensmittel und Vorräte an die Opfer der Brände. Mit ihrer Archewell-Stiftung sollen sie außerdem auch finanzielle Hilfe geleistet haben.