Provokation oder Statement? Kennedy-Enkel erhebt schwere Vorwürfe gegen Schauspielerin

Schauspielerin Julia Fox sorgte mit ihrem Halloween-Kostüm als blutüberströmte Jacqueline Kennedy für Aufsehen - Enkel kritisiert das Kostüm.

Von Janina Rößler

USA - War dieses Halloween-Kostüm zu makaber? Schauspielerin Julia Fox (35) sorgte für Aufsehen, als sie sich als die ehemalige US-First-Lady Jacqueline Kennedy (†64) verkleidete - in einem blutüberströmten Outfit, das sie am Tag der Ermordung ihres Ehemanns, Präsident John F. Kennedy (†46), getragen hatte.

Julia Fox (35) sorgte mit ihrem Auftritt als Jacqueline Kennedy (†64) für Aufsehen.  © Santiago Felipe / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Der Enkel der Verstorbenen fand diese Verkleidung jedoch alles andere als lustig und warf der 35-Jährigen vor, politische Gewalt zu verherrlichen.

"Dass Julia Fox politische Gewalt verherrlicht, ist ekelerregend, verzweifelt und gefährlich", so Jack Schlossberg (32) via X.

Auf Instagram teilte Fox mehrere Bilder ihres Looks und erklärte, dass es sich nicht einfach um ein Kostüm, sondern um ein klares Statement handelte.

"Als ihr Ehemann ermordet wurde, weigerte sie sich, ihre blutgetränkten Kleider zu wechseln, und sagte: 'Ich will, dass sie sehen, was sie getan haben.' (…) Ihre Entscheidung, die Kleidung nicht zu wechseln, selbst nachdem sie dazu aufgefordert wurde, war ein Akt außergewöhnlicher Tapferkeit. Es war Performance, Protest und Trauer zugleich. Eine Frau, die Bild und Anmut einsetzt, um Brutalität aufzudecken", so die 35-Jährige.

Sie betonte zudem, dass ihr Kostüm Themen wie "Trauma", "Macht" und "wie Weiblichkeit selbst eine Form des Widerstands ist" zum Ausdruck bringen sollte.

Jack Schlossberg (32), der Enkel von Jacqueline Kennedy, warf Julia Fox vor, politische Gewalt zu verherrlichen.  © Joseph Prezioso / AFP

Ob Fox’ Halloween-Auftritt zu weit ging oder ein Statement war - darüber wurde auch in den Kommentaren diskutiert. Klar ist jedoch: Ihre Verkleidung sorgte für ordentlich Gesprächsstoff.

