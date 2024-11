Pure Action in Berlin: Dwayne Johnson und weitere Hollywood-Stars für Weltpremiere zu Gast

Berlin - Die Hollywood-Stars Chris Evans (43) und Dwayne Johnson (52) haben ihre neue Action-Komödie "Red One - Alarmstufe Weihnachten" in Berlin vorgestellt.

Dwayne Johnson (52) kam zur Weltpremiere der neuen Action-Komödie "Red One - Alarmstufe Weihnachten" nach Berlin. © Christoph Soeder/dpa

Evans ("Captain America") und "The Rock" Johnson ("Fast & Furious") zeigten sich bei der Weltpremiere des Streifens auf dem roten Teppich in der Hauptstadt - und nahmen sich einem dpa-Reporter zufolge dabei viel Zeit für die zahlreichen Fans.

In ihrem neuen Film, der am Donnerstag (7. November) in den deutschen Kinos startet, wird der Weihnachtsmann entführt.