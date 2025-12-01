Stromberg-Merz-Vergleich: Jetzt schaltet sich Regierungssprecher Kornelius ein

Köln/Berlin - Hat Bundeskanzler Friedrich Merz (70) Ähnlichkeiten mit der Serienfigur Bernd Stromberg? Darsteller Christoph Maria Herbst (59) gibt der Diskussion vor dem Start seines neuen "Stromberg"-Films nun neue Nahrung.

Regierungssprecher Stefan Kornelius (59) hat sich zum Vergleich zwischen Bundeskanzler Friedrich Merz (70) und der Serienfigur Bernd Stromberg geäußert. © Michael Kappeler/dpa

Der von Merz berufene Regierungssprecher Stefan Kornelius (59) gesteht zumindest optische Ähnlichkeiten zu - verweist aber auch auf deutliche Unterschiede.

"Dem Frisuren-Vergleich wird sich der Bundeskanzler vermutlich nicht entziehen können", teilt er der dpa mit. Zugleich betont er: "Ansonsten aber unterscheiden sich Büroalltag und Umgangston im Kanzleramt deutlich von der Serie."

Worum geht es? Bernd Stromberg ist die Hauptfigur aus der gleichnamigen Bürosatire "Stromberg". Die Serie lief zwischen 2004 und 2012 bei ProSieben, 2014 gab es bereits einen ersten Kinofilm.

Am Donnerstag (4. Dezember) startet die von Fans mit Spannung erwartete Fortsetzung "Stromberg - Wieder alles wie immer" in den deutschen Kinos. Christoph Maria Herbst spielt darin noch einmal Bernd Stromberg - einen Bürochef mit Halbglatze, der mit seiner Art und seinen Äußerungen reihenweise unangenehme Situationen provoziert.

Durch Social Media und Comedy-Formate geistern seit langer Zeit Clips und Kommentare, die Stromberg und Bundeskanzler Merz vergleichen.

Hauptdarsteller Herbst hat das auch beobachtet. Ihm seien etliche entsprechende Videos zugeschickt worden, sagt der Schauspieler der Deutschen Presse-Agentur. Oft habe er sehr lachen müssen.