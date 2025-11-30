Nach Antidepressiva und Baby-Pille: Lili Reinhart kämpft gegen teuflische Gedanken

Los Angeles - Nach langem Schweigen spricht die bekannte "Riverdale"-Schauspielerin Lili Reinhart (29) erstmals über ihre mentale Gesundheit. In der aktuellen YouTube -Folge des Podcasts " Reclaiming with Monica Lewinsky " schilderte die 29-Jährige, wie sich ihr Alltag durch das Absetzen ihrer Antidepressiva und hormonellen Verhütungsmittel verändert hat.

Lili Reinhart (29) wurde durch ihre Rolle als "Betty Cooper" in der Netflix-Serie "Riverdale" bekannt. © Fotomontage/Instagram/lilireinhart

Nachdem die Hollywood-Bekanntheit die Medikamente abgesetzt hatte, bemerkte sie eine schwerwiegende Veränderung in ihrem Leben. Nachdem sie ärztliche Hilfe aufgesucht hatte, wurde bei dem Filmstar eine prämenstruelle dysphorische Störung (PMDS) festgestellt. Eine Krankheit, die zu extremen Stimmungsschwankungen führt.

Nach dem Aufnahme-Stop ihrer Arzneien stieß die Schauspielerin auf eine Reihe von Beschwerden, die zuvor unentdeckt blieben. Das sei insbesondere dann deutlich geworden, wenn sie kurz vor ihrer Periode stehe.

"Als ich meine Antidepressiva absetzte, merkte ich, dass ich eine Vielzahl anderer Dinge hatte, die durch die Pillen unterdrückt wurden", erklärte Reinhart im Gespräch mit Moderatorin Monica Lewinsky (52).

So habe die 29-Jährige bemerkt, dass sie unter ausgeprägten ADHS-Symptomen leide. Der Schauspielerin erschien ihr Befinden kurz vor der Periode zwar als normal. Nachdem sie keine Medikamente mehr genommen hatte, erkannte sie allerdings, wie drastisch ihre Stimmungsschwankungen tatsächlich waren.

"In der Woche vor meiner Periode habe ich sehr dunkle Gedanken", beichtete sie nun gegenüber Lewinsky. Solche Episoden seien ihr früher gar nicht bewusst gewesen, weil ihre Medikamente vieles gedämpft hätten.