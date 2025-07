Ralf Schumacher?! Ex-Rennfahrer hat noch lange nicht genug

Köln - Ralf Schumacher (50) will noch immer wissen, wie viel DEIN Auto wert ist!

Alles in Kürze

Die Videos, in denen Schumacher wie der Phoenix aus der Asche neben oder direkt im Fahrzeug erscheint und fragt, ob man denn wissen wolle, wie viel das eigene Auto wert ist, haben sich bereits in die Köpfe der Nation gebrannt.

Ralf Schumacher?! Ja genau, der Ex-Rennfahrer arbeitet mit der Firma "wirkaufendeinauto.de" an neuen Werbe-Clips.

"Da ich weiterhin wissen will, was euer Auto wert ist, machen wir heute ein neues Set", sagte der 50-Jährige in seinem Beitrag vom Dienstag.