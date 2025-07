Ralf Schumacher privat wie nie: Das ist das Geheimnis seiner Liebe zu Ètienne

Alles in Kürze

Rund drei Jahre sollen Ralf Schumacher (50) und Ètienne (35) bereits zusammen sein. © Screenshot/Instagram/Ralf Schumacher

Fast auf den Tag genau ein Jahr ist es her, dass der sechsfache Grand-Prix-Sieger der Formel 1 seine Liebe zu Freund Ètienne öffentlich gemacht hat.

Mittlerweile sind Ralf und sein 15 Jahre jüngerer Partner schon knapp drei Jahre zusammen, heißt es. In einem Gespräch mit BILD verriet der Bruder von Rekordweltmeister Michael (56) nun sämtliche Liebes-Geheimnisse.

Dass er sich nach der Ehe mit Cora (48) noch einmal bis über beide Ohren verliebt schien für ihn bis dato unvorstellbar. "Dass so jemand noch mal in mein Leben kommt, damit hätte ich nie gerechnet."

Gerade wegen seiner Abenteuer im Formel-1-Zirkus über die Kontinente sehne er sich in den eigenen vier Wänden nach Struktur. Eine Eigenschaft, die Ètienne wie kein Zweiter verkörpere. "Er bringt aber auch so viel Wärme in mein Leben."