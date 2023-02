Ralph Siegel wieder zum ESC? "Thema, mit dem ich nicht abgeschlossen habe"

Ralph Siegel (77) beschäftigt sich zurzeit vor allem mit Musicals. © Sven Hoppe/dpa

Wer Deutschland 2023 bei dem in England ausgerichteten ESC-Finale im Mai vertritt, entscheidet sich am 3. März (22.20 Uhr/Das Erste) in der Fernsehsendung "Eurovision Song Contest 2023 - Unser Lied für Liverpool".

Ballermann-Musiker Ikke Hüftgold (46) tritt dabei mit seinem Spaß-Song "Lied mit gutem Text" unter anderem gegen Will Church (27), Frida Gold, Patty Gurdy (26) und Lord Of The Lost an.

Ralph Siegel, der in Grünwald bei München lebt, hat sich in den vergangenen Jahren auf das Schreiben von Musicals konzentriert.

Zwei Premieren im Festspielhaus in Füssen im Allgäu stehen an: Am 10. März startet "Zeppelin" in seine dritte Spielzeit und am 17. Mai soll das Musical "Ein bisschen Frieden - Summer of Love" neu anlaufen.