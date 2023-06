Rapper Finch schießt gegen Rock am Ring: "Man fühlt sich einfach nicht wertgeschätzt"

Berlin - Drei Tage lang genossen Fans bei Rock am Ring Musik und Sonne. Nun herrscht nicht nur bei den Fans Katerstimmung. Auch Rapper Finch (33) säuft nach seinem Auftritt am Freitag emotional ab. Mit dem Festivalbetreiber hat er ein Hühnchen zu rupfen.

Finch (33) spielte am Freitag bei Rock am Ring. © Daniel Vogl/dpa

Es war ein bunter Strauß an Bands und Interpreten, die sich am Nürburgring die Ehre gaben. Sogar Schlager-Star Olaf, der Flipper, betrat überraschend die Bühne und stahl im roten Glitzerjackett wohl allen die Show.

Als ehrenlos empfand allerdings Finch das Verhalten des Veranstalters. Daher hat der 33-Jährige nun Redebedarf.

Auf Instagram machte der "Abfahrt"-Interpret seinem Ärger Luft. Mit "Es gibt ein Thema, das wir klären müssen, weil intern darauf angesprochen keiner reagiert", eröffnete der Rapper seine Videobotschaft.

Bevor er in die Vollen ging, lobte er das Publikum. "Es war für mich eines der schönsten Festivals." Viele Leute hätten sich seinen Gig angeschaut, auch wenn zeitgleich die Foo Fighters die Bühne zum Beben brachten. "Es war knackend voll."

Was ihm aber übel aufstieß, ist, dass "wir vonseiten von Rock am Ring komplett totgeschwiegen wurden". Der selbsternannte ostdeutsche Hasselhoff fühlte sich vom Veranstalter in den sozialen Netzwerken mehr als unterrepräsentiert.