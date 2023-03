"Raspelkurz": Ex-Energy-Franzi denkt über radikale Veränderung nach

Nordhausen - Ob hell, dunkel, kurz oder verlängert - Franziska Mühlhause (32) hat schon so einige Looks ausprobiert. Nach einer eher ruhigen Phase mit schulterlanger Pony-Frisur in einem rötlichen Braun denkt die Ex-"Energy-Sachsen"-Moderatorin nun wieder über eine radikale Veränderung nach.