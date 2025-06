Bitterer Abschied von verstorbenem Baby: TV-Star meldet sich nach dramatischer OP

Köln - Wenige Stunden nach der Verkündung des Todes ihres ungeborenen Babys stand für Reality-TV-Star Enyadres die notwendige OP an. Es ist eine ganz schwere Zeit für die 25-Jährige!

Alles in Kürze

Abschließend bedankt sich die erfolgreiche Social-Media-Influencerin bei ihrer Community noch "für alle lieben Gedanken". Ergänzend fügte sie dann noch hinzu: "Das ist das, was ich grad brauche und mir guttut!"

Vermutlich ist es ihr Partner, der Enyadres bei ihrem wohl bislang schwersten Gang nicht von der Seite weicht. Immerhin hat auch er den Verlust seines Kindes zu verkraften. Der Post beweist, dass die beiden auch in ihrer dunkelsten Stunde füreinander da sind.

Auf ihrem Instagram-Kanal wandte sich die ehemalige "Germany Shore"-Teilnehmerin unmittelbar nach dem traurigen Eingriff schon wieder an ihre Community und erklärte: "OP gut überstanden. Jetzt heißt es: ausruhen und heilen."

Reality-TV-Fans kennen die 25-jährige Blondine vor allem durch ihre "Germany Shore"-Teilnahme. © Bildmontage: Instagram/enyadres (Screenshots)

Doch nicht alle Menschen sind der 25-Jährigen so wohlgesonnen, wie sie kurz vor der Operation in ihrer Story publik machte. Enyadres teilte ihren Followern mit, dass sie nach dem Tod ihres Babys auch etliche Hassnachrichten erreicht hätten.

"Würde sagen, zu früh an die große Glocke gehängt" oder "Gut, dass sich das Kind nochmal gerettet hat vor so einer Mutter", seien nur zwei Beispiele für derlei Kommentare in ihren persönlichen Nachrichten, wie sie preisgab.

Am vergangenen Dienstag hatte der TikTok-Star den Tod ihres ersten Babys im Rahmen eines Instagram-Videos bekannt gegeben. Zu dem Clip schrieb sie: "Ein kleines Herz hat aufgehört zu schlagen, aber es war unser Herz, das zerbrach."

In dem höchst emotionalen Clip zündet Enyadres zunächst eine symbolische Kerze für ihr "Sternenkind" an. Anschließend bricht sie beim Betrachten ihres Mutterpasses in Tränen aus. Für die gebürtige Nordrhein-Westfälin war es die erste Schwangerschaft.