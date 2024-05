Dieses Outfit geht gar nicht: Fans geschockt von halbnackter Rebecca Mir!

Normalerweise lieben ihre Fans auf Instagram die sexy Outfits von Rebecca Mir. Doch ihr "nackter Rock" stellt offenbar eine seltene Ausnahme dar.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main/Cannes - Rebecca Mir (32) ist zurzeit in Cannes bei den Filmfestspielen und hat mit einem gewagten Outfit gerade für eine lebhafte Diskussion in ihrer Instagram-Community gesorgt.

Rebecca Mir (32) ist zurzeit in Cannes bei den Filmfestspielen. © Roger Harvey/ZUMA Press Wire/dpa Haben prominente Damen wie Eva Langoria (49) oder Palina Rojinski (39) bereits Fotografen und das Publikum in Cannes mit teilweise transparenten Kleidern beeindruckt, so legt Rebecca in Sachen Textil-Transparenz die Messlatte noch ein wenig höher. "Please Welcome the Naked Skirt" - also "Begrüßt bitte den nackten Rock" - schreibt sie mit einem anzüglich grinsenden Emoji zu einigen Fotos, die sie am gestrigen Montag mit der Community geteilt hat.

Darauf posiert sie in Unterwäsche, einem Blazer sowie dem treffend bezeichneten "nackten Rock". Denn dieser ist tatsächlich nur ein komplett durchsichtiger Hauch von Nichts. Rebecca Mir Rebecca Mir komplett verzweifelt: "Was ist nur passiert?" Nun ist ihre Community ja eigentlich immer begeistert von ihr, egal, was Rebecca Mir trägt. Und auch dieses Mal gibt es einige positive Meinungen sowie diverse verliebt schauende Emojis. Doch dann mehren sich die kritischen Stimmen, die mit Rebeccas Outfit so gar nichts anfangen können.

"Hast Du das nötig?" muss sich Rebecca Mir von einer Followerin fragen lassen

"Nein danke - einfach unpassend, egal wie schlank man ist" oder "Der Rock gefällt mir nicht einmal an Dir, obwohl Du wie immer hinreißend aussiehst", heißt es da unter anderem in der Kommentarspalte. Eine Followerin fragt sogar: "Hast Du das nötig?" Und eine weitere fasst zusammen: "Es ist von oben bis unten einfach alles nur unvorteilhaft. Und macht aus einem schönen Menschen ein Fiasko." Aber so vernichtend sind natürlich nicht alle kritischen Stimmen zum "naked Skirt". Einig ist man sich in der Community allerdings, dass Rebecca in diesem Outfit vielleicht besser nicht in die Oper oder ein schickes Restaurant gehen sollte.