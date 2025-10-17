 1.099

Rebecca Mir räumt mit Vorurteil auf: "Auf den Zentimeter genau"

Model Rebecca Mir postete am Donnerstagnachmittag eine Instagram-Story, in der sie mit alten Klischees aufräumt, die in der heutigen Zeit keiner mehr braucht.

Von Maximilian Hölzel

Frankfurt am Main - Model Rebecca Mir (33) postete am Donnerstagnachmittag eine Instagram-Story, in der sie mit alten Klischees aufräumt, die in der heutigen Zeit wirklich keiner mehr braucht.

Rebecca Mir (33) richtete ihre Instagram-Story indirekt wohl an viele Männer da draußen.  © Montage: Rebecca Mir/Instagram, Rolf Vennenbernd/dpa

Ganz genau geht es bei ihrem Social-Media-Beitrag um das (vor allem in der Männerwelt) weitverbreitete Vorurteil gegenüber Frauen, dass sie nicht einparken könnten.

Dem setzt die TV-Moderatorin jetzt endgültig ein Ende - wenn dafür in der heutigen Zeit überhaupt noch ein Beweis nötig gewesen wäre.

Denn: In ihrem Kurzvideo sieht man, wie die 33-Jährige ihren Wagen so nah an einer Wand geparkt hat, dass kein Blatt Papier mehr dazwischen passt.

Ein 1A-Manöver der Powerfrau, die in ihrer Story dazu sagt: "Da soll mir noch mal jemand sagen, Frauen können nicht einparken."

Dann schwenkt sie die Kamera in Richtung der Rücklichter ihres Autos und ergänzt grinsend: "Auf den Zentimeter genau! Guckt euch das an!" Beweis geliefert - Vorurteile begraben!

Zuletzt weilte die ehemalige Taff-Sprecherin noch im sonnigen Mallorca-Urlaub, heute Abend ist sie schon wieder zurück in Deutschland und wird beim Promi-Event (22.20 Uhr/RTL) von Stefan Raab (58) am Pokertisch sitzen.

Titelfoto: Montage: Rebecca Mir/Instagram, Rolf Vennenbernd/dpa

