Rebecca Mir beeindruckt mit krassem Workout: Community feiert dieses Reel!

Frankfurt am Main - TV-Moderatorin Rebecca Mir (32) ist sehr viel als Model unterwegs und dafür benötigt sie eine tadellose Figur. Wie sie diese hält, zeigt sie immer wieder in Reels auf Instagram .

Rebecca Mir (32) ist ein absoluter Fitness-Fan. Das zeigt sie auch immer wieder mit beeindruckenden Reels aus ihrem Training. © Bild-Montage: Screenshot Rebecca Mir/Instagram, Rebecca Mir/Instagram

So auch jetzt mit einer beeindruckenden Workout-Übung, für die man allerdings einen Partner oder eine Partnerin benötigt. Aber im Fitness-Studio sollte dies ja kein Problem darstellen.

"Girls Just wanna have fun ... and a good Workout" - also frei nach Cyndi Lauper (71) "Mädels wollen nur Spaß haben ... und ein gutes Workout" - schreibt Rebecca zu ihrem Posting.

In dem Video sieht man, wie sich Rebecca mit nach vorne gestreckten Armen auf die Schienbeine ihrer Trainingspartnerin stützt, während diese ebenfalls mit gestreckten Armen Rebeccas Beine hält.

So bilden die beiden zunächst ein flaches Rechteck, aus dem dann allerdings ein Quadrat entsteht, indem beide Frauen den Oberkörper im 90-Grad-Winkel beugen. Sieht anstrengend aus und ist es natürlich auch.

Dementsprechend ist das Staunen in der Community groß und in der Kommentarspalte finden sich neben applaudierenden Händen und erstaunt schauenden Emojis Anmerkungen wie "Ihr seid der Hammer" oder "Maschine".