Rebecca Mir: So bringt Massimo Sinató sie zum Ausrasten

Düsseldorf/Frankfurt am Main - Model Rebecca Mir (33) und Profitänzer Massimo Sinató (44) sind ein waschechtes Promi -Paar, doch auch in der Welt der Schönen und Reichen kann der Haussegen mal schief hängen.

Alles in Kürze

Am Freitagmorgen wandte sich Rebecca Mir (33) via Instagram an ihre Fans, weil sie sich über ihren Ehemann Massimo Sinató (44) aufregte. © Montage: Screenshot/Instagram/rebeccamir

"Leute, mein Mann und ich, also ich weiß nicht", sagt die 33-Jährige am Beginn einer Instagram-Story, die sie am Freitagmorgen veröffentlichte.

Das Gesicht des Models ist zu einer skeptischen Miene verzogen, ihr Tonfall klingt genervt, als sie fortfährt: "Wir haben wie viele Stunden geschlafen?"

Lediglich drei Stunden Schlaf hätten sie und ihr Ehemann gehabt, "weil gestern noch ein Event war und danach waren wir noch essen", berichtet das Model. Im Hintergrund ist dabei leise Popmusik zu hören.

"Und jetzt wache ich auf: Hört Ihr das? Mein Mann lässt sein Handy laufen!", beschwert sich Rebecca und dreht dann die Kamera ihres Smartphones.

Für einen Augenblick ist Massimo Sinató zu sehen: Der 44-Jährige sitzt auf der Ecke eines Hotelbetts, hält ein Smartphone in der Hand und wippt rhythmisch zu dem Song "Achterbahn" von Helene Fischer (40).