Rebecca Mir hat neuen Job: Werde "bestimmt nervös sein"

Frankfurt am Main - "Ich freue mich! Neues Jahr, neues Glück!", mit diesen Worten kommentierte Model Rebecca Mir eine neue berufliche Herausforderung, der sie sich von Montag an widmen wird. Die 34-Jährige gab aber auch zu, dass sie "bestimmt nervös sein" werde.

Rebecca Mir (34) wurde 2011 als Zweitplatzierte bei "Germany's Next Topmodel" zu einer Person des öffentlichen Lebens. © Screenshot/Instagram/rebeccamir

Vom 12. Januar an steht die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin bei "Exclusiv – Das Magazin" vor der Kamera. Sie ergänze "das Team rund um Hauptmoderatorin Frauke Ludowig (61)", teilte RTL mit.

Für Rebecca ist dies keine gänzlich neue Aufgabe. Sie moderierte rund 13 Jahre lang die ProSieben-Sendung "taff". Dennoch hat sie Respekt vor ihrem neuen Job als Co-Moderatorin des Boulevardmagazins, wie die 34-Jährige in einem Interview verriet.

"Exclusiv" sei eine "absolute Kult-Sendung", betonte das Model. Auch vor Frauke Ludowig, die das Magazin seit 1994 moderiert, habe sie Ehrfurcht, gab Rebecca zu verstehen: "Frauke ist 'Exclusiv'!"

Sie sei "zwei, drei Jahre alt" gewesen, als die Sendung an den Start ging, ergänzte 34-Jährige: "Und jetzt darf ich selbst hier sein, ich freue mich sehr!" Die Moderation sei aber auch eine "große Nummer" für sie.