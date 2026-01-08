Rebecca Mir hat neuen Job: Werde "bestimmt nervös sein"
Frankfurt am Main - "Ich freue mich! Neues Jahr, neues Glück!", mit diesen Worten kommentierte Model Rebecca Mir eine neue berufliche Herausforderung, der sie sich von Montag an widmen wird. Die 34-Jährige gab aber auch zu, dass sie "bestimmt nervös sein" werde.
Vom 12. Januar an steht die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin bei "Exclusiv – Das Magazin" vor der Kamera. Sie ergänze "das Team rund um Hauptmoderatorin Frauke Ludowig (61)", teilte RTL mit.
Für Rebecca ist dies keine gänzlich neue Aufgabe. Sie moderierte rund 13 Jahre lang die ProSieben-Sendung "taff". Dennoch hat sie Respekt vor ihrem neuen Job als Co-Moderatorin des Boulevardmagazins, wie die 34-Jährige in einem Interview verriet.
"Exclusiv" sei eine "absolute Kult-Sendung", betonte das Model. Auch vor Frauke Ludowig, die das Magazin seit 1994 moderiert, habe sie Ehrfurcht, gab Rebecca zu verstehen: "Frauke ist 'Exclusiv'!"
Sie sei "zwei, drei Jahre alt" gewesen, als die Sendung an den Start ging, ergänzte 34-Jährige: "Und jetzt darf ich selbst hier sein, ich freue mich sehr!" Die Moderation sei aber auch eine "große Nummer" für sie.
Rebecca Mir möchte Promis "auf den Zahn fühlen"
Bei der ersten Sendung am Montag werde sie "bestimmt nervös sein", gestand Rebecca Mir, auch wenn ihr das Prozedere einer Moderation natürlich von ihrer Zeit bei "taff" her bereits vertraut sei.
Besonders freut sich die Moderatorin darauf, dass sie bei "Exclusiv" auch "hautnah" mit Prominenten zusammentreffen und diese interviewen werde. Sie wolle ihren Interview-Partnern dann "so ein bisschen auf den Zahn fühlen".
"Da bin ich gespannt, wie die reagieren, und wer vielleicht mal eine Diva ist und wer nicht, wer Star-Allüren hat", ergänzte Rebecca und fügte hinzu: "Das finde ich spannend, das will ich herausfinden."
Die 34-Jährige zeigte sich aber zuversichtlich, dass sie bei den kommenden Interviews nicht nervös sein werde, da sie als Model schon sehr oft auf prominente Menschen getroffen sei.
Die erste Folge von "Exclusiv – Das Magazin" mit Rebecca Mir als Moderatorin wird am 12. Januar ab 18 Uhr von RTL ausgestrahlt.
Titelfoto: Montage: RTL/Stephan Pick, Screenshot/Instagram/rebeccamir