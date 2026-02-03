Rebecca Mir verkündet "Big News" und präsentiert "Überraschung"
Frankfurt am Main - "Ich habe eine Überraschung, die mir auf dem Herzen liegt", beginnt das jüngste Instagram-Reel von Model und Moderatorin Rebecca Mir (34).
Im Kommentar zu dem Clip kündigt die 34-Jährige zudem "Big News💥" an und fügt gleich hinzu: "Ich bin nicht schwanger. Aber: Ich bringe mein allererstes Kinderbuch raus."
Dazu hält das Model ihr Erstlingswerk in die Höhe: Das Bilderbuch trägt den Titel "Das Zauberwort heißt nein".
"Es geht ums Grenzen-Setzen, es geht ums Nein-Sagen, es geht um richtige und falsche Freunde, Grenzen setzen, auch wenn man Körper-Nähe nicht zulassen möchte, und man lernt wirklich ganz viel dabei", verrät Rebecca und lächelt über das ganze Gesicht.
Im Text zu dem Reel gesteht das Model zudem, dass sie sehr aufgeregt sei und "unglaublich dankbar, dieses Herzensprojekt mit Euch teilen zu dürfen".
Rebecca Mir: "Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr mal reinschaut"
Die Mutter eines vierjährigen Jungen engagiert sich schon seit längerer Zeit zusammen mit dem Bundesfamilienministerium für den Kampf gegen Kindesmissbrauch.
Deshalb habe sie ihrem Sohn auch "immer mal wieder abends Geschichten erzählt", die sich ums Nein-Sagen drehten. Ihre Schwester habe dann vorgeschlagen: "Warum machst Du nicht ein Buch daraus?".
"Da dachte ich mir: Ja, das ist eigentlich eine gute Idee", setzt Rebecca hinzu. Zugleich verspricht das Model, dass ihre Geschichte nicht nur zum Nachdenken anrege, sondern auch Spaß mache.
Ihre kompletten Einnahmen aus dem Verkauf des Buchs, das am 1. März erscheine, spende sie an zwei wohltätig Organisationen, verrät Mir weiter.
Aus dem Text zu dem Reel geht hervor, dass es sich dabei um den Kinderschutzbund Köln und den Verein N.I.N.A. handelt, letzterer bietet Beratung bei sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend an.
"Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr mal reinschaut", sagt die 34-Jährige noch und hält ihr erstes Kinderbuch dabei im Arm.
Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/rebeccamir