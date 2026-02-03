 1.765

Rebecca Mir verkündet "Big News" und präsentiert "Überraschung"

Model und Moderatorin Rebecca Mir (34) präsentiert ihren Fans in ihrem jüngsten Instagram-Reel eine Überraschung, die sie zugleich als Big News anpreist.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - "Ich habe eine Überraschung, die mir auf dem Herzen liegt", beginnt das jüngste Instagram-Reel von Model und Moderatorin Rebecca Mir (34).

Schon vor drei Tagen kündigte Rebecca Mir (34) eine große Überraschung an: "Ich kann es gar nicht erwarten, euch meine schönsten Neuigkeiten zu verraten."
Schon vor drei Tagen kündigte Rebecca Mir (34) eine große Überraschung an: "Ich kann es gar nicht erwarten, euch meine schönsten Neuigkeiten zu verraten."  © Screenshot/Instagram/rebeccamir

Im Kommentar zu dem Clip kündigt die 34-Jährige zudem "Big News💥" an und fügt gleich hinzu: "Ich bin nicht schwanger. Aber: Ich bringe mein allererstes Kinderbuch raus."

Dazu hält das Model ihr Erstlingswerk in die Höhe: Das Bilderbuch trägt den Titel "Das Zauberwort heißt nein".

"Es geht ums Grenzen-Setzen, es geht ums Nein-Sagen, es geht um richtige und falsche Freunde, Grenzen setzen, auch wenn man Körper-Nähe nicht zulassen möchte, und man lernt wirklich ganz viel dabei", verrät Rebecca und lächelt über das ganze Gesicht.

Moderatoren-Knall bei ProSieben: Rebecca Mir verlässt "taff" nach 13 Jahren!
Rebecca Mir Moderatoren-Knall bei ProSieben: Rebecca Mir verlässt "taff" nach 13 Jahren!

Im Text zu dem Reel gesteht das Model zudem, dass sie sehr aufgeregt sei und "unglaublich dankbar, dieses Herzensprojekt mit Euch teilen zu dürfen".

Rebecca Mir: "Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr mal reinschaut"

In ihrem jüngsten Reel stellt die 34-Jährige ihr Kinderbuch "Das Zauberwort heißt nein" vor.
In ihrem jüngsten Reel stellt die 34-Jährige ihr Kinderbuch "Das Zauberwort heißt nein" vor.  © Screenshot/Instagram/rebeccamir

Die Mutter eines vierjährigen Jungen engagiert sich schon seit längerer Zeit zusammen mit dem Bundesfamilienministerium für den Kampf gegen Kindesmissbrauch.

Deshalb habe sie ihrem Sohn auch "immer mal wieder abends Geschichten erzählt", die sich ums Nein-Sagen drehten. Ihre Schwester habe dann vorgeschlagen: "Warum machst Du nicht ein Buch daraus?".

"Da dachte ich mir: Ja, das ist eigentlich eine gute Idee", setzt Rebecca hinzu. Zugleich verspricht das Model, dass ihre Geschichte nicht nur zum Nachdenken anrege, sondern auch Spaß mache.

Rebecca Mir kommt nach hartem Workout Treppe nicht runter: Der Grund ist kurios
Rebecca Mir Rebecca Mir kommt nach hartem Workout Treppe nicht runter: Der Grund ist kurios

Ihre kompletten Einnahmen aus dem Verkauf des Buchs, das am 1. März erscheine, spende sie an zwei wohltätig Organisationen, verrät Mir weiter.

Aus dem Text zu dem Reel geht hervor, dass es sich dabei um den Kinderschutzbund Köln und den Verein N.I.N.A. handelt, letzterer bietet Beratung bei sexualisierter Gewalt in Kindheit und Jugend an.

"Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr mal reinschaut", sagt die 34-Jährige noch und hält ihr erstes Kinderbuch dabei im Arm.

Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/rebeccamir

Mehr zum Thema Rebecca Mir: