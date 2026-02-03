Rebecca Mir verkündet "Big News" und präsentiert "Überraschung"

Frankfurt am Main - "Ich habe eine Überraschung, die mir auf dem Herzen liegt", beginnt das jüngste Instagram-Reel von Model und Moderatorin Rebecca Mir (34).

Schon vor drei Tagen kündigte Rebecca Mir (34) eine große Überraschung an: "Ich kann es gar nicht erwarten, euch meine schönsten Neuigkeiten zu verraten." © Screenshot/Instagram/rebeccamir

Im Kommentar zu dem Clip kündigt die 34-Jährige zudem "Big News💥" an und fügt gleich hinzu: "Ich bin nicht schwanger. Aber: Ich bringe mein allererstes Kinderbuch raus."

Dazu hält das Model ihr Erstlingswerk in die Höhe: Das Bilderbuch trägt den Titel "Das Zauberwort heißt nein".

"Es geht ums Grenzen-Setzen, es geht ums Nein-Sagen, es geht um richtige und falsche Freunde, Grenzen setzen, auch wenn man Körper-Nähe nicht zulassen möchte, und man lernt wirklich ganz viel dabei", verrät Rebecca und lächelt über das ganze Gesicht.

Im Text zu dem Reel gesteht das Model zudem, dass sie sehr aufgeregt sei und "unglaublich dankbar, dieses Herzensprojekt mit Euch teilen zu dürfen".