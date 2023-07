Rebecca Mir komplett verändert: So habt Ihr das Model noch nie gesehen!

Ja, richtig gehört - rote Strähnen in den Haaren! Mit eben jener mutigen Farbkombination ist Rebecca Mir in einem Werbevideo für Samsung Klapp-Smartphones auf ihrem Social-Media-Kanal zu sehen. Der Look gebe ihr laut Bildunterschrift "2000er Mood" und passt demnach perfekt zu den retromäßig angehauchten Flip-Phones.

Der sogenannte Y2K-Style hat seine Ursprünge in den Jahren 2000 bis 2008 und steht für überschwängliche, teilweise trashige Outfits und Frisuren. Von ausgewaschenen Low-Rise-Jeans über Spaghettitops mit ulkigen Prints bis hin zu klobigen Schuhen, viel Glitzer oder eben rote Strähnen in den Haaren.

Verantwortlich für den neuen Look ist der professionelle Hair- und Make-Up-Artist Philipp Verheyen. Nicht ganz klar ist, ob die roten Akzente wirklich gefärbt sind oder es sich dabei lediglich um rote Extensions handelt.

Aber egal ob Extensions oder tatsächlich eingefärbt, die auffällige Frisur kommt bei ihren Fans extrem gut an. "I don't like it, I love it" oder "Das rot in den Haaren sieht so klasse aus" sind nur ein paar beispielhafte Kommentare von vielen Lobeshymnen ihrer Insta-Anhängerschaft. Zudem hagelt es geradezu Flammen sowie Herz-Emojis.

Dem Macher der neuen Haarpracht gefällt es sowieso. "So HOT 🔥🔥🔥" schreibt er, während Promi-Influencer Riccardo Simonetti (30) unter Rebeccas Beitrag ebenfalls sein Gefallen mit dem Post "Liebs 🔥" zum Ausdruck bringt.