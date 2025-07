Rebecca Mirs Familientag geht schief, ihr Sohn (4) findet's trotzdem toll!

Frankfurt am Main/Paris - Tja, dieser Ausflug ins "Disneyland Paris" ist für Rebecca Mir leider ziemlich ins Wasser gefallen. Aber die 33-Jährige lächelte das schlechte Wetter tapfer weg und einer hatte trotz allem seinen ganz besonderen Spaß.

Aber auch in der französischen Hauptstadt hatte der Sommer leider gerade eine Pause eingelegt. Einige Fahrgeschäfte wollten Rebecca und Helena aber natürlich trotzdem mitnehmen.

Als Rebecca Mir feststellt, dass sie Karussell-Fahren nicht mag, da ist es bereits zu spät (r.). © Bild-Montage: Rolf Vennenbernd/dpa, Screenshot Rebecca Mir/Instagram

Dann ging es zum nächsten Highlight, einem Karussell. Allerdings war diese Idee wohl nicht gerade Rebeccas allerbeste. Denn wie sie im Reel vom Karussell zugeben muss: "Ich habe total vergessen, dass ich Drehungen so gar nicht mag!"

Und während sie also eher gute Miene zum bösen Spiel macht, hört man im Hintergrund ihren Sohn bestens gelaunt lachen. Er amüsierte sich also zumindest so richtig.

Allerdings war danach offensichtlich auch schon Schluss mit dem Besuch im Disneyland. War es nämlich bis dahin zwar recht grau und trist aber immerhin weitgehend trocken gewesen, so öffnete der Himmel jetzt seine Schleusen.

Und so sieht man im letzten Reel Rebecca und Helena mit leicht säuerlichen Gesichtern und mit Regenschutz Richtung Ausgang flüchten.

Da der Kleine aber trotzdem so viel Spaß hatte, gibt es bestimmt bald einen nächsten Besuch. Und dann lacht hoffentlich auch die Sonne wieder.