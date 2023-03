Rebecca Mir macht den Filter-Test und kann's nicht fassen

Frankfurt am Main - Bei Influencern und generell Personen, sie sich gerne und oft in den sozialen Medien bewegen, zählen Filter ja zum guten Ton. Das hat Model und Moderatorin Rebecca Mir (31) zum Anlass für ein kleines Experiment genommen.

Mit (rechts) oder ohne (links) Filter? Rebecca Mir (31, l.) und eine Freundin machen den Test. © Bild-Montage: Screenshot Rebecca Mir/Instagram

"Zwei Mamis, die eine kurze Nacht hatten", schreibt Rebecca zu dem Reel, in dem sie und eine Freundin zu sehen sind und das sie auf Instagram geteilt hat.

Von der kurzen Nacht bemerkt man in dem Clip allerdings zunächst nichts, denn beide Damen sehen aus, wie aus dem Ei gepellt - allerdings auch ein wenig unecht.

Rebecca klärt auf. "Gefühlt sehe ich ein Video nach dem anderen, in dem jemand sagt: 'Oh, dieser Filter sieht so echt aus!'". Diese Meinung kann die 31-Jährige allerdings nicht teilen.

"Was für 'echt'?!", fragt sie. Dann wird sie deutlich: "Ich habe voll die Angelina-Jolie-Lippen! Und die Augen ... Also, ich meine ... Wir sehen halt aus wie 'ne Face-Tune-App! Das ist doch nicht normal!"



"Wollt Ihr wirklich sehen, wie wir aussehen? Wollen wir's zeigen?", fragt sie die Community und dann wird der Filter deaktiviert. "So sehen wir aus: ungeschminkt, kurze Nacht."

"Aber ich gefalle mir so viel lieber als mit diesem neuen Filter", schreibt sie außerdem zum Reel und möchte von ihrer Community wissen: "Was haltet Ihr davon?"