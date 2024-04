Rebecca Mir plaudert über ihr Verhältnis zu Heidi Klum und ihre beiden "Männer"

Frankfurt am Main - Rebecca Mir (32) ist eines der erfolgreichsten Models Deutschlands. Wie ihr Verhältnis zu Heidi Klum (50) dabei ist sowie ein paar seltene Einblicke ihres Privatlebens gab die 32-Jährige nun in einem aktuellen Interview preis.

Rebecca Mir (32) gab in einem neuen Interview einige interessante Einblicke in ihr Privatleben. © Instagram/rebeccamir

Vor mittlerweile 13 Jahre nahm Rebecca Mir an der Castingshow "Germany's Next Topmodel" teil und belegte den zweiten Platz. Der brünetten Schönheit eröffneten sich im Anschluss zahlreiche Türen der Modebranche, aber auch in der TV-Landschaft ist sie als talentierte Moderatorin unterwegs.



Bis heute schätzt sie Heidi Klum sehr, wie sie in einem Interview mit dem Boulevardmagazin "Bunte" jetzt offenbarte.

"Ich habe Heidi alles zu verdanken, sie ist mein Role Model und eine inspirierende Person. Sie hat eine beeindruckende Energie und jongliert erfolgreich Arbeit, Karriere und Familie. Ich habe den größten Respekt vor ihr und sehe in ihr nach wie vor ein großes Vorbild, von dem ich sehr viel lernen konnte", so Mir.

Toll findet sie zudem, dass bei der diesjährigen Staffel endlich auch Männer mitmachen dürfen: "Das bringt frischen Wind in die Show, und ich finde spannend zu sehen, wie sich die Männer und natürlich auch die Frauen geschlagen haben und wie sie miteinander interagieren, denn sowohl Männer als auch Frauen zeigen in dieser Staffel starke Leistungen."