Rebecca Mir posiert im Urlaubsparadies, doch Fans achten auf etwas ganz anderes

Frankfurt am Main/Sizilien - Der Trubel als Persönlichkeit des öffentlichen Lebens kann überaus stressig sein. Das weiß auch Rebecca Mir (31) , die sich jetzt mitsamt der ganzen Familie eine Auszeit im Süden nahm - Urlaubsschnappschüsse inklusive. Einer davon verzückte ihre Fans aber aus einem ganz besonderen Anlass.

Nur unscharf und von hinten zu erkennen, hatte sich auch Rebecca Mirs (31) Sohn auf den Urlaubsschnappschuss geschlichen. © Instagram/rebeccamir

Dem anstrengenden Alltag entfloh das Model mitsamt der Familie in Richtung der Heimat ihres Gatten Massimo Sinató (42), Sizilien. Auf der italienischen Insel genossen Rebecca und Anhang bereits in den ersten Tagen ausgiebig Sommer, Sonne, Strand und Meer.

Natürlich durften auch die entsprechenden Einblicke auf den sozialen Medien nicht fehlen. In ihrer Instagram-Story ließ die "taff"-Moderatorin bereits erblicken, dass ihre Mutter die kleine Familie begleitete. Ein kleiner Familienangehöriger durfte beim gemeinsamen Urlaub natürlich ebenfalls nicht fehlen - Rebeccas und Massimos gemeinsamer Sohnemann (2).

Und der Zweijährige scheint bereits in jungen Jahren Geschmack an Auftritten für die breite Masse gefunden zu haben. Kurzerhand hatte er sich frecherweise in ein idyllisches Urlaubsfoto seiner Mama geschlichen, war dabei aber natürlich nur von hinten und sogar lediglich äußerst verschwommen zu erkennen.

Was ihn definitiv verriet, war hingegen seine lange Haarpracht, die scheinbar eine gute Mischung aus Mama und Papa ist. Denn nicht nur der "Let's Dance"-Tanzprofi verfügt über eine wahre Lockenmähne - auch Rebeccas Haarpracht ist ihren Angaben nach im natürlichen Zustand eher wellig.

Für die Fans der 31-Jährigen war der fast schon unscheinbare, aber dennoch kaum zu übersehen Auftritt des Mir-Sinató-Sprößlings aber Anlass genug zum Frohlocken.