Rebecca Mir schockt Fans mit fragwürdigem Trend: "Nein, bitte nicht!"

Frankfurt am Main/München - Der Schuss ging scheinbar nach hinten los! Das dürfte sich zumindest Rebecca Mir (31) gedacht haben, nachdem sie sich die Reaktionen auf einen ihrer aktuellsten Instagram-Posts zu Gemüte geführt hatte.

Das war aber noch lange nicht das Ende der Fahnenstange in Bezug auf die Reaktionen zum - laut Rebecca zum Trend avancierten - Tragen von Wollsocken in feinen High Heels.

Denn in Kombination mit ihren grazilen, hellblauen Riemchen-Stöckelschuhen, hatte sich die einstige "GNTM"-Zweite für graue, bis weit über den Knöchel reichende Wollsocken entschieden. Für die meisten Betrachter ein absoluter Albtraum fürs Auge. Dementsprechend fielen dann auch die Kommentare aus.

Doch ein Accessoire war so gar nicht nach dem Geschmack von Rebeccas Anhängerschaft.

Im Rahmen der Dreharbeiten zur täglichen ProSieben-Boulevard-Show "taff" präsentierte die 31-Jährige in der Insta-Fotoreihe vom gestrigen Freitag auf einem Studio-Sofa sitzend ihren Show-Look.

Denn mancher Fan zog einen wahrhaften Vergleich aus der Mode-Hölle: "Schrecklich, genauso wie Socken in Sandalen", wetterte eine weitere Userin. Damit erreichte sie jedoch etwas, was nicht viele schaffen. Sie entlockte der Moderatorin tatsächlich eine Reaktion in Form dreier lachender Smileys.

Letztlich konnte der ein oder andere aber dann doch etwas Positives im fragwürdigen Sockentrend sehen.