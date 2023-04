Rebecca Mir seit Geburt ihres Kindes von Problemen geplagt: Hier geht sie jetzt hin

Am Mittwoch nahm Rebecca Mir (31) ihre Fans mit auf einen ganz besonderen Ausflug. © dpa/Rolf Vennenbernd

Worum es sich bei der Schönheitsnachbesserung handelte, das berichtete die einstige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin am Mittwochvormittag per Instagram-Story. In dieser verkündete sie, dass sie sich gerade auf den Weg zum Ort des Geschehens machte und lieferte ein wenig Hintergrundwissen.

"Ich hab das Gefühl, seit ich den Kleinen bekomme habe, dass die ganze Zeit meine Nägel abbrechen", so die 31-jährige Mama eines zwei Jahre alten Sohnes. In all dieser Zeit hatte sich Rebecca vorerst nicht zu dem Schritt bewegen können, den sie nun endgültig wagte.

Tatsächlich verschlug es die Gattin von "Let's Dance"-Profi Massimo Sinató (42) ins Nagelstudio, wo sich Rebecca erstmals Gel auf ihre natürlichen Nägel anbringen ließ. Wobei: Wirklich erstmalig war der Gang in den Nageltempel für die "taff"-Moderatorin dann doch nicht.

"Ich hatte mal mit 19 Gelnägel", gab Rebecca weiter preis, stellte aber klar, dass sie im Regelfall stets auf den natürlichen Look am Finger setze. Dementsprechend aufgeregt war das Model schließlich auch, als es dann endlich ans Werk ging.

Ihre mehr als eine Million Follower auf Instagram wollte sie, was das Ergebnis betrifft, dann aber nicht allzu lange auf die Folter spannen. Und wie hat es vor allem ihr selbst gefallen?