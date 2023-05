Rebecca Mir teilt süßes Mama-Sohn-Video zum Muttertag: Zwei Details lassen Fans ausrasten

Frankfurt am Main/Ibiza - Am Muttertag feiern viele Influencer und Influencerinnen nicht nur die wohl wichtigste Frau in ihre Leben in aller Öffentlichkeit. Auch Promi-Damen, die selbst bereits das Privileg innehaben, sich Mama nennen zu dürfen, bekunden dies anlässlich des Ehrentages öffentlich - so auch Rebecca Mir (31).