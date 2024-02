Rebecca Mir zeigt sich oben ohne und bringt Fans um den Verstand

Frankfurt am Main - Erst vor Kurzem erfrischte uns Rebecca Mir (32) mit witzigen Einblicken in ihren Familien-Alltag . Nun zeigt sich die 32-Jährige wieder von ihrer sexy Seite als Model-Mama.

Rebecca Mir (32) moderierte unter anderem auch das mittlerweile eingestellte Pro-Sieben-Promimagazin "red". © Rolf Vennenbernd/dpa

Ihr aktueller Instagram-Post trägt die vielsagende Bildunterschrift "Here comes the sun☀️☀️☀️". Doch was ihre rund eine Million Follower dazu zu sehen bekommen, ist letztlich wohl von noch mehr Interesse und ein Anblick, der sonst nur ihrem Ehemann Massimo Sinató (43) vergönnt ist.



Auf ihren zwei neuen Fotos zeigt sich die "taff"-Moderatorin nämlich tatsächlich oben ohne! Aber natürlich in äußerst stilvoller Art und Weise, ohne dabei gleich alles zu entblößen.

Ihren Fans jedenfalls gefallen die Aufnahmen, wie man an den zahlreichen "Gefällt mir"-Angaben und vielen Herzaugen-Smileys in den Kommentaren unschwer erkennen kann.

Auch Modelkollegin Alisar Ailabouni (34) meldet sich zu Wort und kommentiert herzerwärmend: "Ich liebe diese Bilder von dir 😍💖💖"!