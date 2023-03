Wer hat dieses Foto geschossen? Model Rebecca Mir heizt Fans als sexy Badenixe ein!

Frankfurt am Main/Kitzbühel - Oh là là ! Mit einem heißen Instagram-Post bringt Model Rebecca Mir (31) ihre Fans derzeit zum Ausflippen. Die Story hinter dem Foto sorgt ebenfalls für Schmunzeln.

Model und Moderatorin Rebecca Mir (31) zeigte sich am Samstagabend auf dem Roten Teppich der "Spa Awards" im Kitzbüheler Promihotel "Stanglwirt". © Instagram/Screenshot/rebeccamir

Zuletzt sah man die Moderatorin des ProSieben-Magazins "taff" wieder in der Show, die sie einst berühmt machte. Die Rede ist dabei natürlich vom Casting-Format "Germany's Next Topmodel", wo Rebecca Mir in der sechsten Staffel im Jahr 2011 einen hervorragenden zweiten Platz belegte. In ihrer Rolle als Gast-Jurorin stand sie ihrer Model-Mama Heidi Klum (49) in der Ausgabe am vergangenen Donnerstag mit ihrer langjährigen Expertise zur Seite.

Aktuell sorgt die 31-Jährige allerdings auch mit einem heißen Posting auf Instagram bei ihren rund eine Million Followern für Furore. Im Rahmen der "Spa Awards", bei denen alljährlich internationale Beauty-Produkte und ganzheitliche Spa-Konzepte ausgezeichnet werden, hält sich Rebecca Mir derzeit in Kitzbühel (Österreich) auf.

Im bekannten Promi- und Wellnesshotel "Stanglwirt" fand dort am Samstagabend die Veranstaltung statt.

Während ihres Aufenthalts in Tirol blieb für die Ehefrau von "Let's Dance"-Star Massimo Sinato (41) dabei sogar noch genug Zeit, um ein paar heiße Pool-Fotos von sich knipsen zu lassen.