Rechtsstreit wird schmutziger: Justin Baldoni fordert 388 Millionen Euro von Blake Lively!

Blake Lively (37) und Ryan Reynolds (48) sind seit September 2012 verheiratet. © Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Nachdem der 40-Jährige bereits eine Klage in Höhe von umgerechnet 240 Millionen Euro gegen die New York Times eingereicht hat, folgte nun eine weitere in Höhe von rund 388 Millionen Euro, die er gegen Lively und ihren Ehemann Ryan Reynolds (48) erhob.

Wie Page Six berichtete, zog der Schauspieler auch Superstar Taylor Swift (35) in den Konflikt hinein, wie Textnachrichten beweisen sollen.

Er behauptete, er sei von Lively und ihrem Ehemann zu einem Gespräch über eine umgeschriebene Szene im Drehbuch eingeladen worden.

Dabei soll ein "berühmter und bekanntermaßen enger Freund" des Paares - Taylor Swift - anwesend gewesen sein und die überarbeitete Szene regelrecht gefeiert haben. Baldoni gab an, dass er sich unter dem Druck der Anwesenheit des Mega-Stars und von Livelys Ehemann unwohl gefühlt habe.

In seiner Klage führte er außerdem auf, dass sich die 37-Jährige zunehmend "aufdringlich" in die Produktion des Films eingemischt habe - und das weit über den Rahmen ihrer beruflichen Befugnisse hinaus.

"Lively bestand beispielsweise darauf, kreative Kontrolle über die Garderobe ihres Charakters zu übernehmen", so Baldoni.