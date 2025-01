Baby-Klartext von "Let's Dance"-Star Renata Lusin: Will sie bald noch ein Kind?

Schon vor der Geburt waren Renata und Valentin Lusin (beide 37) voller Vorfreude auf Töchterchen Stella. © Rolf Vennenbernd/dpa

Seitdem Tochter Stella das Licht der Welt erblickt hat, kennt das Glück im Hause Lusin keinerlei Grenzen mehr.

Nach drei erlittenen Fehlgeburten scheint das Privatleben der 37-Jährigen inzwischen mehr als glücklich und erfüllt. Eine Sache macht der Ex-Tänzerin von "Let's Dance" mittlerweile aber ordentlich zu schaffen.

Und das hat ausgerechnet mit ihrer Community zu tun! Denn wie die Russin vor Kurzem preisgab, würde sie immer wieder mit der Frage nach einem zweiten Kind konfrontiert. "Es ist immer so eine typische Frage in der Gesellschaft, die viele Frauen nach dem ersten Kind bekommen. Mittlerweile bekomme ich mehr und mehr solche Fragen", klagt Renata in den sozialen Netzwerken.

Und die Antwort? Nein! Zumindest nicht bewusst ... Denn eine mögliche zweite Schwangerschaft legen Renata und Valentin (37) ganz bewusst in die Hände Gottes.