Emotionale Worte: Renata Lusins sehnlichster Wunsch endlich in Erfüllung gegangen

Renata Lusin (37) ist im März 2024 zum ersten Mal Mutter geworden. © Bildmontage: Instagram/renata_lusin (Screenshots)

Renata gibt ihren Instagram-Followern auf ihrem Kanal bekanntlich regelmäßig Einblicke in ihren Alltag - kein Wunder also, dass die Ehefrau von Profitänzer Valentin Lusin (37) ihre Community auch am Sonntag an ihrer Geburtstagsfeier teilhaben ließ.

So hatte Renata einige ausgewählte Gäste zu einem kleinen Geburtstagslunch in ein Düsseldorfer Café eingeladen und ein paar schöne Stunden im Kreise ihrer Liebsten verbracht, wie sie ihren mehr als 246.000 Instagram-Fans in ihrer Story gezeigt hatte.



Und nicht nur das! Denn später am Tag hatte sich die frischgebackene Mutter auch noch mal in einem separaten Beitrag bei ihren Fans gemeldet, zu dem sie nicht nur ein neues Video geteilt hatte, in dem sie bis über beide Ohren in die Kamera strahlte.

Zudem hatte Renata zu dem Post auch einige emotionale Worte verfasst und sich an ihre vergangenen Geburtstage erinnert, an denen sie stets nur einen sehnlichen Wunsch gehegt hatte: endlich Mama zu werden.