Schwedisches Königspaar reist nach Deutschland: Carl Gustaf und Silvia in Trauer

Von Kathrin Zeilmann

Coburg - Drei Wochen nach dem Tod von Prinz Andreas von Sachsen-Coburg und Gotha (†82) findet in Coburg die Trauerfeier für ihn statt. Am Donnerstagmittag werden in der Morizkirche zahlreiche Gäste erwartet - die prominentesten dürften der schwedische König Carl Gustaf (78) und seine Frau Silvia (81) sein.