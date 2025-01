Familienzuwachs bei "Let's Dance"-Star: Renata Lusin kann ihr Glück kaum fassen

Anschließend offenbarte Renata gegenüber ihrer Community, dass sie sich noch sehr gut daran erinnern könne, wie ihr Geschwisterchen einst nach der Geburt nach Hause gekommen sei und sie es in die Arme schließen konnte.

Die TV-Bekanntheit scheint die frohe Kunde über weiteren Nachwuchs innerhalb ihrer Familie selbst kaum fassen zu können. Im Rahmen ihres Posts fügte sie überglücklich noch hinzu: "Mein kleiner Bruder ist Papa geworden. So unglaublich."

"Leute, ich bin am 6. Januar zum ersten Mal Tante geworden", verkündete Renata jüngst voller Stolz in ihrer Instagram-Story. Dazu teilte sie ein Foto ihres Bruders, auf dem er sein Kind auf dem Arm hält. Das Gesicht des Neugeborenen ist nicht zu erkennen.

Zu ihren Anverwandten pflegt die gebürtige Russin ein eher kompliziertes Verhältnis. Viele von ihnen hat sie schon sehr lange nicht mehr gesehen. So auch ihren Bruder. Diesen Umstand will die 37-Jährigen nun unbedingt ändern - aus gutem Grund!

Im Türkei-Urlaub traf die 37-Jährige im vergangenen Jahr endlich ihren Vater wieder. Dieser lernte dabei auch gleich noch Enkelin Stella kennen. © Instagram/renata_lusin (Screenshot)

Bei diesen Gedanken wurde die Profitänzerin richtig wehmütig. "Meinen Bruder habe ich seit 2,5 Jahren nicht gesehen. Es ist so traurig", erklärte Renata. Sie hoffe aber sehr, dass sie ihren kleinen Neffen schon in wenigen Monaten kennenlernen kann.

Aufgrund der angespannten Lage in ihrer Heimat Russland hatte die Ehefrau von Valentin Lusin (37) im Sommer 2023 bereits die Hochzeit ihres Bruders verpasst. Jetzt möchte sie alle Hebel in Bewegung setzen, um kein weiteres Großereignis zu missen.

Auch ihren Papa hatte Renata ewig nicht mehr gesehen. Vor wenigen Monaten trafen sich die beiden dann im Türkei-Urlaub das erste Mal nach drei Jahren wieder. Dabei lernte der stolze Großvater auch endlich seine Enkelin Stella kennen.

Was ihre eigene Familienplanung angeht, will sich Renata nicht mehr stressen lassen. "Wir wollen nichts mehr planen, um nicht noch mal so hart enttäuscht zu werden, wie wir es mit drei Fehlgeburten erlebt haben", stellte sie auf Nachfrage eines Fans erst kürzlich klar.