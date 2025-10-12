"Let's Dance"-Star im Tal der Tränen: Renata Lusin bangt um ihr ungeborenes Baby

Köln - Renata Lusin befindet sich im Gefühlschaos: So groß die Freude über ihre zweite Schwangerschaft auch ist, so sehr leidet die " Let's Dance "-Tänzerin aber auch unter den Dämonen der Vergangenheit.

Renata Lusin (38) hat derzeit mit ihren Gefühlen zu kämpfen. © Instagram/renata_lusin (Screenshot)

Bevor Tochter Stella am 21. März 2024 gesund und munter das Licht erblickte, musste die 38-Jährige gleich drei Fehlgeburten innerhalb von nur 365 Tagen verkraften. Diese Zeit hat Renata schwer geprägt - bis heute.

Bei der "Blinded by the Light"-Premiere in Berlin gestand die TV-Bekanntheit gegenüber RTL jetzt noch einmal, wie sehr sie die Sorge vor einem weiteren Sternenkind im Griff hat: "Also, die Angst und Anspannung bleibt. Vor jeder Untersuchung, vor jedem Arztbesuch."

Auch jetzt erhält die Schwangere wieder Spritzen in den Bauch, um ihr ungeborenes Baby zu schützen. Bei Stella hat es funktioniert und auch diesmal scheint die Behandlung gut anzuschlagen. Die Entbindung ist für das Frühjahr 2026 ausgerechnet.

Wie sehr Renata derzeit mit ihren Gefühlen zu kämpfen hat, machen aber auch ihre jüngsten Instagram-Storys deutlich. "Musste gerade eine Runde heulen. So viel auf einmal gerade", schrieb sie jüngst zu einem Selfie, dass sie weinend zeigte.