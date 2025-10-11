Brief-Schock von Ex Ellermann! Als Patricia Blanco den Umschlag öffnet, platzt ihr der Kragen

Hamburg - Der Rosenkrieg nimmt kein Ende. Von 2019 bis 2023 waren Patricia Blanco (54) und Andreas Ellermann (60) ein Paar. Dann kam die Trennung - und damit zahlreiche öffentliche Anfeindungen. Jetzt sorgt ein pikanter Brief erneut für Zündstoff.

Vier Jahre waren Patricia Blanco (54) und Andreas Ellermann (60) ein Paar. © Georg Wendt/dpa

Gemeinsam lebten die beiden in Ellermanns Hamburger Villa, waren sogar verlobt. Im Mai 2023 dann die Trennung. Seitdem hat die Reality-Queen kaum mehr ein gutes Wort über ihren Ex verloren. Jetzt schießt die 54-Jährige erneut gegen den Unternehmer.

Der Grund: Ein Brief, den die Ex-"Dschungelcamp"-Kandidatin erreichte - und der hatte es in sich.

"Das kann ja wohl nicht sein, dass ein Mann, mit dem ich eine Beziehung hatte, mit dem ich verlobt war, mit dem ich zusammen gewohnt habe und ich bei ihm eingezogen bin, mir GEZ Gebühren im Nachhinein aufhalst", wütet Blanco in ihrer Instagram-Story.

"Das sind seine Fernseher gewesen. Ich war bei ihm gemeldet. Das ist Wahnsinn!", zeigt sich die 54-Jährige fassungslos. Aus der Summe, wie hoch die zu zahlenden Kosten seien, macht die Reality-Queen kein Geheimnis: Fast 900 Euro soll die Tochter von Roberto Blanco (88) blechen!