Brief-Schock von Ex Ellermann! Als Patricia Blanco den Umschlag öffnet, platzt ihr der Kragen
Hamburg - Der Rosenkrieg nimmt kein Ende. Von 2019 bis 2023 waren Patricia Blanco (54) und Andreas Ellermann (60) ein Paar. Dann kam die Trennung - und damit zahlreiche öffentliche Anfeindungen. Jetzt sorgt ein pikanter Brief erneut für Zündstoff.
Gemeinsam lebten die beiden in Ellermanns Hamburger Villa, waren sogar verlobt. Im Mai 2023 dann die Trennung. Seitdem hat die Reality-Queen kaum mehr ein gutes Wort über ihren Ex verloren. Jetzt schießt die 54-Jährige erneut gegen den Unternehmer.
Der Grund: Ein Brief, den die Ex-"Dschungelcamp"-Kandidatin erreichte - und der hatte es in sich.
"Das kann ja wohl nicht sein, dass ein Mann, mit dem ich eine Beziehung hatte, mit dem ich verlobt war, mit dem ich zusammen gewohnt habe und ich bei ihm eingezogen bin, mir GEZ Gebühren im Nachhinein aufhalst", wütet Blanco in ihrer Instagram-Story.
"Das sind seine Fernseher gewesen. Ich war bei ihm gemeldet. Das ist Wahnsinn!", zeigt sich die 54-Jährige fassungslos. Aus der Summe, wie hoch die zu zahlenden Kosten seien, macht die Reality-Queen kein Geheimnis: Fast 900 Euro soll die Tochter von Roberto Blanco (88) blechen!
Patricia Blanco schießt erneut gegen Ex Andreas Ellermann
Doch die Rechnung lasse Blanco nicht auf sich sitzen - und schießt weiter gegen ihren Ex. "Das geht hier nicht um einen Racheakt. Haben solche Typen gar keinen Respekt mehr?" redet sich die 54-Jährige in Rage.
Schließlich war es Ellermann, der sie aus dem Haus geschmissen habe, schlecht über sie geredet habe und ihr alles wegnehmen wollte, verteidigt sich die Reality-Queen weiter.
"Hast du es so nötig? Ist das dein Ernst?", regt sich Blanco weiter auf. Und tatsächlich: Immer wieder prahlt der Unternehmer mit seinem Vermögen - hatte sogar angeboten, die Kosten für die Beerdigung von Nadja Abd el Farrag (†60) zu übernehmen.
"Also wenn du das nötig hast, dass du mir fast 900 Euro aufhalsen willst .. ist das ein Racheakt? Geht es dir gerade nicht gut?", fragt sich die 54-Jährige weiter.
Neben den offenen Fragen ist sich die "Villa der Versuchung"-Kandidatin jedoch bei einer Sache sicher: "Ich werde das nicht bezahlen. Das sind deine scheiß Fernseher gewesen", verkündet Blanco.
Abschließend gibt die TV-Legende ihren Fans noch einen Rat mit: "Hütet euch vor den Gezeichneten", appelliert Blanco.
