Neu-Mama Renata Lusin staunt nicht schlecht und gibt Baby-Update: "Ihr habt alle recht"

Düsseldorf - Seit rund acht Wochen ist "Let's Dance"-Star Renata Lusin (36) nun schon Mutter der kleinen Stella. Bei Instagram zog die Neu-Mama nun eine kleine Zwischenbilanz und pflichtete ihren Fans vor allem in einer Sache bei!

So meldete sich Renata auch am Dienstag mit einem neuen Beitrag bei ihrer Community, in dem sie nicht nur den zweimonatigen Geburtstag ihres Kindes gefeiert hatte, sondern auch eine kleine Bilanz der vergangenen Wochen zog.

Renata, die sich schon zu Beginn ihrer Schwangerschaft immer wieder mit ihrer Community ausgetauscht hatte, musste ihren Anhängern außerdem in einem gewissen Punkt zustimmen. "Ihr habt alle recht, die Zeit vergeht viel zu schnell. Die ersten kleinen Bodys passen schon nun nicht mehr", offenbarte die 36-Jährige in dem Beitrag, zu dem sie einen niedlichen Clip geteilt hatte, in dem sie mit ihrem Baby tanzt und kuschelt.

Die Follower der 36-Jährigen waren angesichts des neuesten Instagram-Beitrags ganz aus dem Häuschen - so drückten etliche Fans in der Kommentarspalte ihre Begeisterung aus. "Freue mich sehr für euch. So eine süße Maus", hieß es dort unter etlichen Komplimenten.