Nach Baby-Pause bei "Let's Dance"-Star Renata Lusin: Dann will die Mama zurück ins TV!

Köln - Rund einen Monat nach der Geburt ihrer Tochter Stella gibt "Let's Dance" -Star Renata Lusin (36) einen ersten Ausblick in die Zukunft. Auf Instagram äußert sich die Ehefrau von Valentin Lusin (37) über die gemeinsame Zeit als Eltern und den Weg zurück aufs Tanzparkett.

Genießen ihr Glück zu dritt: Valentin (37), Renata (36) und Töchterchen Stella. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Renata Lusin

Via Instagram hat Renata am Mittwoch ihre Fans erstmals teilhaben lassen an den schwierigen Wochen und Monaten vor der Geburt.

"Ich hatte Angst, Stella während der Schwangerschaft zu verlieren. Aber seitdem ich sie im Bauch gespürt habe und die Überlebenschancen gut waren, war es leichter."

Sicher keine einfache Zeit für die jetzt frischgebackene Mutter. Denn allein in den vergangenen zwei Jahren hatte die 36-Jährige drei (!) Fehlgeburten gehabt.

Auf die Frage, wem denn die Tochter ähnlich sehe, gibt es dagegen keine klare Antwort: "Die Locken sind von Valentin, Augen und Haarfarbe von mir", so Renata.

Ob es nach den Schwierigkeiten mit der Geburt noch ein Geschwisterchen für Stella geben wird? Der Wunsch scheint zumindest da zu sein. "Valentin und ich freuen uns, selbst Bruder und Schwester im Leben zu haben. Geschwister für Stella würden wir daher nicht ausschließen. Aber erst in ein paar Jahren."

Bis dahin will Renata aber wieder fleißig das Tanzbein schwingen. Wann genau sie zurückkehrt, ist nicht bekannt, aber mit einem "Ganz bald" macht sie ihren Fans Hoffnung. Auch wenn sie zugibt, am Anfang vermutlich wegen der langen Pause nicht in Top-Form zu sein.