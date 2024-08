Revolverheld-Sänger kommt für Solokonzert nach Chemnitz

Revolverheld-Sänger Johannes Strate (44) kommt zusammen mit Pianist Sebastian Knauer (53) in die Chemnitzer Stadthalle. TAG24 interviewte den 44-Jährigen.

Von Raik Bartnik

Chemnitz - Seit mehr als 20 Jahren gehören Revolverheld ("Spinner", "Halt dich an mir fest") zum Erfolgreichsten, was Deutschland in Sachen Rockbands zu bieten hat. Gerade eben haben die vier Nordlichter mit "Einfach machen" den ARD-Song zu den Olympischen Spielen von Paris geliefert.

Johannes Strate (44) ist seit 20 Jahren Sänger bei "Revolverheld". © Thomas Türpe Frontmann Johannes Strate (44) wandelt zwischendurch aber auch immer wieder auf Solopfaden. Am 25. November kommt der Bremer zusammen mit Klassik-Pianist Sebastian Knauer (53) in die Stadthalle in Chemnitz. Redakteur Raik Bartnik hat mit ihm vorab gesprochen.

TAG24: Was verbindest Du mit Chemnitz? Johannes Strate: Wir haben natürlich schon ein paar Konzerte mit Revolverheld in Chemnitz gespielt. An eins erinnere ich mich ganz gut: 2005 war für uns eines der ersten größeren Konzerte. Ich meine, es war in Chemnitz auf dem Markt, wo wir Teil eines kleinen Festivals waren. Die Leute waren nicht unseretwegen da. Aber da standen wirklich einfach mal ein paar Tausend Leute vor der Bühne. Wir dachten: Okay, krass! So kann es gerne weitergehen. Und ich weiß noch, dass wir eigentlich immer feiertechnisch unter die Räder gekommen sind, wenn wir hier gespielt haben. Das verbinde ich mit Chemnitz. (lacht) Promis & Stars Sarah Harrison zum dritten Mal Mama geworden! So geht es ihr nach der Geburt TAG24: Wie kommst Du mit dem sächsischen Dialekt klar?

Gut, ich bin so viel im ganzen Land unterwegs, dass ich die Dialekte eigentlich immer ganz charmant finde. Ich würde sagen, dass ich außer im allertiefsten Bayern alle Dialekte verstehe.

Revolverheld-Sänger erzählt: So hat er Klassik-Pianist Sebastian Knauer kennengelernt