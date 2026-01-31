"Rheinische Melodie": So zeigt sich Herkunft von ZDF-Moderatorin Marietta Slomka im Alltag

Köln - Journalistin und "heute journal"-Moderatorin Marietta Slomka (56) gilt als Hochdeutsch-Profi. Doch ab und an zeigt sich ihre rheinische Herkunft ausgerechnet in ihrer Sprache.

Marietta Slomka (56) moderiert seit Januar 2001 das "heute journal" im ZDF. © Carsten Koall/dpa

"Ich bin natürlich Kölnerin. Dieses Heimatgefühl ist etwas sehr Starkes in mir. Wenn ich über die Rheinbrücken fahre und den Kölner Dom sehe, ist das sofort da", sagte die 56-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Wenn sie in der Domstadt Brötchen kaufe, bemerke sie auch sofort, wie sich ihr "Sprachduktus" verändere. "Ich spreche zwar kein Kölsch, aber ich falle dann auch direkt in so eine rheinische Melodie", sagte sie.

Slomka wurde in Köln geboren und machte Karriere beim ZDF in Mainz. Seit 25 Jahren präsentiert sie dort als Moderatorin das "heute journal". Ihr Vater war Ostpreuße, ihre Mutter Kölnerin.