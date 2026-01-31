"Wurstpolitik und Bierzelt-Geschrei": Marcus Mittermeier rechnet mit CSU ab

München - Populismus, Bierzelt-Geschrei und "Wurstpolitik" - Der bayerische Schauspieler Marcus Mittermeier (56, "München Mord") betrachtet die Selbstinszenierung der CSU im Freistaat kritisch.

Marcus Mittermeier (56) weiß aber auch Dinge an der CSU zu schätzen. © Joerg Carstensen/dpa

Es seien viele engagierte CSU-Politiker unterwegs in Bayern, die sich für den sozialen Frieden einsetzten, sagte der 56-Jährige der "Süddeutschen Zeitung". Das sei der Teil der konservativ-bayerischen Identität, den er immer geschätzt habe.

"Nichts anfangen kann ich mit dem Populismus, mit der Wurstpolitik und dem Geschrei im Bierzelt", sagte Mittermeier. "Ich verstehe, dass die Versuchung groß ist, in komplizierten Zeiten auf einfache Emotionen zu setzen, aber das löst halt kein einziges Problem, im Gegenteil."

Der gebürtige Niederbayer, der schon lange in Regensburg lebt, engagiert sich regelmäßig politisch, beispielsweise für Geflüchtete. Auf Einladung der Grünen nahm er an der Bundesversammlung 2022 teil, bei der Frank-Walter Steinmeier (70) als Bundespräsident wiedergewählt wurde.

Wenn die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner (61, CSU), die als Kandidatin für die Steinmeier-Nachfolge gehandelt wird, als Bundespräsidentin nominiert würde, würde Mittermeier dies begrüßen. "Damit könnte ich gut leben, Ilse Aigner verkörpert für mich diese warme, konservative und soziale Komponente, die ich an Bayern schätze."