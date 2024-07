Sorge um Promi-Bauunternehmer: Richard Lugner im Krankenhaus!

Richard Lugner (91) ist derzeit im Krankenhaus. © dpa/Matthias Röder

Am Donnerstag fand die Premiere von "My Fair Lady" bei den Seefestspielen in Mörbisch im österreichischen Bundesland Burgenland statt. Dazu war unter anderem Lugner eingeladen, der mit seiner frisch Vermählten sowie sechs weiteren Frauen stilecht in einer Limousine anreiste.

Doch ein Detail sorgte für Verwunderung: Der Bauprofi stieg aus dem superlangen Fahrzeug aus – und in einen Rollstuhl ein!

"Ich muss arbeiten gehen und er muss ins Spital!", erklärte anschließend seine Frau Simone Reiländer (42) im Gespräch mit der Zeitung Heute. Doch sie konnte auch Entwarnung geben.

Es scheint sich lediglich um eine Routine-Untersuchung zu handeln. Der bekannte Österreicher habe "keine Schmerzen, alles war gut" während des Ausflugs.

Fans brauchen sich keine Sorgen um Lugner zu machen, führte seine 49 Jahre jüngere Frau weiter aus: "Das [der Krankenhausaufenthalt, Anm. d. Red.] war eh geplant. Es hat nichts mit dem Rücken zu tun."