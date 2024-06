Sechste Hochzeit: Richard "Mörtel" Lugner hat wieder "Ja" gesagt!

Die beiden gaben sich am heutigen Samstag das Ja-Wort. © Florian Wieser/APA/dpa

Nach dem Ja-Wort und dem Tausch der Ringe gab es den üblichen Kuss. "Wir sind aneinander gekettet", sagte Lugner. Er sei halt nicht gerne allein, hatte Lugner im Vorfeld gesagt, deshalb die neue Eheschließung.

Er hat vier Kinder aus den früheren Verbindungen. Der älteste Sohn könnte der Vater seiner neuen Braut sein. Er wurde 1963 geboren. "Es wird die letzte Ehe", sagte Lugner vor dem Fest.

Reiländer arbeitet als stellvertretende Filialleiterin in einem Baumarkt. Deshalb gibt es auch keine längeren Flitterwochen, wie Lugner sagte, weil sie am Dienstag schon wieder im Laden stehen müsse. Sie habe ihren Job aber gekündigt.

Er will Reiländer nach eigenen Angaben im Sommer in eine ranghohe Position in seinem Unternehmen rücken. Lugner betreibt unter anderem ein Einkaufszentrum in Wien.

Statt Flitterwochen wollte das Paar laut Medienberichten am Wochenende nur eine Stippvisite in Dresden und Leipzig einlegen.