Nach harten Drehs: So tankt Serien-Star Diana Staehly Energie

Berlin - Schauspielerin Diana Staehly (48) hat verraten, wie sie Ausgleich in ihrem Alltag findet, warum sie Serienprojekte so begeistert, und wie es ist, vor der Kamera älter zu werden.

Diana Staehly (48) fühlt sich bei einem See in ihrer Heimat Potsdam besonders wohl. © Rolf Baumgartner/TVNOW/dpa

In einer Zeit, in der schlechte Nachrichten die Welt überschwemmen, sucht die 48-Jährige Entspannung in der Natur, wie sie gegenüber teleschau verriet.

"Bis vor einiger Zeit war ich überzeugt, dass Joggen mich am besten entspannt", so die TV-Bekanntheit. Doch seit sie mit Rückenproblemen zu kämpfen hat, gehe sie nur noch "schnell spazieren".

"Man muss sich diese kleinen Oasen aktiv kreieren. Ich blicke dann zum Beispiel auf den See hier bei mir in der Nähe von Potsdam und merke: Glück lässt sich in einem solchen Moment leicht finden", erklärt Diana.

Diese Ruhe genieße sie nun umso mehr, denn ein halbes Jahr war sie mit den Dreharbeiten zu ihrer neuen Serie "Ein Hof zum Verlieben" beschäftigt. Trotzdem bleibe die Schauspielerei ihr absoluter Traumberuf.