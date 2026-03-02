Nach harten Drehs: So tankt Serien-Star Diana Staehly Energie
Berlin - Schauspielerin Diana Staehly (48) hat verraten, wie sie Ausgleich in ihrem Alltag findet, warum sie Serienprojekte so begeistert, und wie es ist, vor der Kamera älter zu werden.
In einer Zeit, in der schlechte Nachrichten die Welt überschwemmen, sucht die 48-Jährige Entspannung in der Natur, wie sie gegenüber teleschau verriet.
"Bis vor einiger Zeit war ich überzeugt, dass Joggen mich am besten entspannt", so die TV-Bekanntheit. Doch seit sie mit Rückenproblemen zu kämpfen hat, gehe sie nur noch "schnell spazieren".
"Man muss sich diese kleinen Oasen aktiv kreieren. Ich blicke dann zum Beispiel auf den See hier bei mir in der Nähe von Potsdam und merke: Glück lässt sich in einem solchen Moment leicht finden", erklärt Diana.
Diese Ruhe genieße sie nun umso mehr, denn ein halbes Jahr war sie mit den Dreharbeiten zu ihrer neuen Serie "Ein Hof zum Verlieben" beschäftigt. Trotzdem bleibe die Schauspielerei ihr absoluter Traumberuf.
Diana Staehly über das Älterwerden vor der Kamera
1998 wurde Diana durch die RTL-Serie "Unter Uns" bekannt. Auch heute liebt sie es noch, in Serienrollen zu schlüpfen. "So kann sich der Charakter der Figur entwickeln. Und auch als Schauspielerin ist es toll, Teil eines Teams zu sein über eine längere Zeit", betont die 48-Jährige.
Auf Methoden zur Verjüngung ihres Körpers setze sie jedoch nicht.
"Ich hoffe sehr, dass alle guten Schauspielerinnen uneitel genug sind, um vor der Kamera ihre Fältchen zu vergessen. Denn wer im Spiel eitel ist und über sein Aussehen nachdenkt, kann nicht authentisch spielen", meint die "Stromberg"-Bekanntheit.
Sie ist froh, dass sie älter geworden ist, nicht mehr aussehe und sich nicht mehr fühle wie eine Zwanzigjährige. "Denn mit jedem Tag wird jeder Mensch einen Tag älter - ausnahmslos. Das eint uns alle und ist auch gut so", erklärt sie.
Wer Diana in ihrer neuen Rolle als Anwältin Laura sehen möchte, die in "Ein Hof zum Verlieben" überraschend einen idyllischen Apfelhof am Bodensee erbt, sollte am Montagabend, um 20.15 Uhr, bei SAT.1 einschalten.
Titelfoto: Rolf Baumgartner/TVNOW/dpa