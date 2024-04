Sie ist 50 Jahre jünger! Sechste und letzte Ehe? Richard Lugner (91) heiratet im Juni trotz "Verbot"

Wien - Die sechste solle endlich auch die "letzte Ehe" sein! Das kündigte der berühmt-berüchtigte Baulöwe Richard "Mörtel" Lugner (91) am heutigen Sonntag an. Trotz Widerspruch einer seiner Ex-Frauen will der Österreicher seinem "Bienchen", wie er seine Lebensgefährtin Simone Reiländer (42) nennt, bereits in wenigen Wochen das Jawort geben.