Frau feuert Schüsse auf Rihannas Anwesen ab, während Sängerin zu Hause ist

Los Angeles (USA) - Schock für Popstar Rihanna (38): Auf ihr Anwesen im kalifornischen Los Angeles wurden mehrere Schüsse abgefeuert! Eine 30-jährige Frau konnte später festgenommen werden.

Rihanna (38) war Berichten zufolge zu Hause, als die Verdächtige mehrere Schüsse auf ihr Anwesen abfeuerte. © CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Wie ein Sprecher des Los Angeles Police Department mitteilte, waren Einsatzkräfte am Sonntag gegen 13.15 Uhr zum Haus der Sängerin in Beverly Hills, einem der exklusivsten Viertel der Stadt gerufen worden.

Demnach habe die Verdächtige "ungefähr zehn Schüsse" aus einem weißen Tesla von der gegenüberliegenden Straßenseite aus in Richtung des Hauses abgegeben.

Einer der Schüsse habe dabei eine Wand des Gebäudes durchdrungen. Anschließend sei sie in ihrem Fahrzeug geflüchtet. Die Frau wurde festgenommen.

Laut US-Medien handelt es sich um die 30-jährige Ivanna Lisette Ortiz. Gegen sie wurde inzwischen Anklage wegen versuchten Mordes erhoben, die Kaution mehr als 10 Millionen US-Dollar festgesetzt. Nach Angaben der Behörden soll die Frau ein halbautomatisches Sturmgewehr vom Typ AR-15 benutzt haben.