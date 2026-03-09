Frau feuert Schüsse auf Rihannas Anwesen ab, während Sängerin zu Hause ist
Los Angeles (USA) - Schock für Popstar Rihanna (38): Auf ihr Anwesen im kalifornischen Los Angeles wurden mehrere Schüsse abgefeuert! Eine 30-jährige Frau konnte später festgenommen werden.
Wie ein Sprecher des Los Angeles Police Department mitteilte, waren Einsatzkräfte am Sonntag gegen 13.15 Uhr zum Haus der Sängerin in Beverly Hills, einem der exklusivsten Viertel der Stadt gerufen worden.
Demnach habe die Verdächtige "ungefähr zehn Schüsse" aus einem weißen Tesla von der gegenüberliegenden Straßenseite aus in Richtung des Hauses abgegeben.
Einer der Schüsse habe dabei eine Wand des Gebäudes durchdrungen. Anschließend sei sie in ihrem Fahrzeug geflüchtet. Die Frau wurde festgenommen.
Laut US-Medien handelt es sich um die 30-jährige Ivanna Lisette Ortiz. Gegen sie wurde inzwischen Anklage wegen versuchten Mordes erhoben, die Kaution mehr als 10 Millionen US-Dollar festgesetzt. Nach Angaben der Behörden soll die Frau ein halbautomatisches Sturmgewehr vom Typ AR-15 benutzt haben.
Bei dem Vorfall wurden keine Personen verletzt
"Dies ist eine laufende Untersuchung der Raub- und Mordkommission des LAPD", erklärte der Sprecher. Er betonte zudem, dass es keine verletzten Personen gegeben habe.
Eine Quelle verriet gegenüber People, dass Rihanna in dem Anwesen gemeinsam mit ihrem Partner A$AP Rocky (37) sowie ihren drei Kindern RZA, Riot und Rocki lebe.
Der Insider erklärte weiter, dass sich die Sängerin zum Zeitpunkt des Vorfalls im Haus aufgehalten habe. Ob sich weitere Personen dort befanden, ist bislang unklar.
Weder Rihanna selbst noch ihre Vertreter äußerten sich bislang öffentlich zu dem Vorfall.
Für die Sängerin dürfte der Vorfall ein gewaltiger Schock gewesen sein. Nachbarn berichteten von einer angespannten Situation, als Polizeiwagen zum Luxus-Anwesen eilten. Die Ermittlungen dauern an.
Erstmeldung: 8.30 Uhr, zuletzt aktualisiert: 18.48 Uhr
